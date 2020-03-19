Sporda koronavirüs zirvesi sona erdi! Türkiye'deki tüm ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile biraraya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıklamıştı. 13.30'da başlayan 'Sporda Koronavirüs Zirvesi' sona erdi. Zirve sonrası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm liglerin (futbol,basketbol, voleybol ve hentbol) ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi. Toplantıda tüm liglerin ertelendiği kararı çıktı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Ülke olarak salgına karşı bütün önlemleri hızlı bir şekilde alıyoruz. Alınan bütün tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Öğrenci yurtlarımız karantina sürecinde hazırlıklı hale getirdi, bu yolda destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum."

"Bütün federasyon başkanlarımız burada, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Salgının en çok etki gösterdiği alanlardan biri spor, çoğu ülke ligleri erteledi ve Avrupa Şampiyonası da alınan kararla ertelendi."

"Bugün yaptığımız toplantı bizim için önemli bir toplantıydı. Federasyon Başkanlarımıza ve Kulüpler Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları değerlendirmeler sonucu ile verimli bir toplantı oldu."

"Son 18 yılda sporda, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz seviye ortada."

"Bütün braşlarımızda seyircisiz oynama kararı almıştık ve bu karar geçen hafta uygulandı. Dünya da çoğu lig seyircili oynatıp, bu kararı almakta geç kalmış bulundular ama biz bu kararı diğer ülkelere göre erken aldık."

"TÜM SPOR KARŞILAŞMALARI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

"İnşallah bundan sonraki süreçte, federasyonlarımızla olan diyaloğumuz devam edecek. Hepimizin amacı, Türk sporunu daha güçlü kılmak."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERSAYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK

"Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF) BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: KARAR BİZİ MUTLU ETTİ

"Maçların erteleniyor olduğunu duymak, bizi gerçekten mutlu etti. Sağlık dediğimiz süreçte, devlet olarak tüm adımların atılmış olması bizi çok mutlu etti."

MEHMET SEPİL: YARIN KULÜP BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPACAĞIM

"Yarın Süper Lig kulüplerini toplantıya çağıracağım. Sürecin birçok değişik noktası var. Mayıs ayında biten kontratlarından tutun, işin finansal yönlerine tutun, oyuncuların talepleri olsun, bunu tek bir ses haline getirmek durumundayız."

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