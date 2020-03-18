18 Mart 2020, Çarşamba

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Normal sezona VakıfBank damgası

Normal sezona VakıfBank damgası
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Giriş Tarihi: 18.03.2020

Sultanlar Ligi'nin normal sezonunu 63 puanla lider olarak tamamlayan Takımı, oynadığı 22 maçın 21'ini kazandı. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, 107 gündür mağlup olmuyor.

Son iki sezonun şampiyonu Takımı, 2019-2020 Ligi'nin normal sezonuna damga vurdu. Ligde oynadığı 22 karşılaşmanın 21'ini kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, normal sezonu 63 puanla lider olarak tamamladı. Ligde oynadığı son 17 maçtan galibiyetle ayrılan VakıfBank, 107 gündür mağlup olmuyor. Normal sezonda oynadığı 22 maçın 15'ini 3-0'lık skorla kazanan sarı-siyahlılar, 6 kez de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

VAKIFBANK 22 MAÇTA 1782 SAYI ALDI

Sarı-siyahlılar, 22 karşılaşmada 63 set alırken, rakiplerine sadece dokuz set verdi. 22 karşılaşmada bin 782 sayı alan VakıfBank, rakiplerine ise bin 343 sayı imkanı tanıdı. Sarı-siyahlıların normal sezondaki en skorer ismi 60 sette 333 sayıyla İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak olurken, en çok servis sayısı alan oyuncuysa 40'la Ebrar Karakurt oldu. VakıfBank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş ise 57 sette 54 blok sayısıyla oynadı. VakıfBank, Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek finalinde normal sezonu sekizinci sırada bitiren Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

VakıfBank liderliğini sürdürdü haberin devamı

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