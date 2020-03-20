20 Mart 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'ya ulaştı
Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini koruyan 32. Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesi planlanan Tokyo'ya ulaştı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor." ifadeleri kullanıldı.
Meşalenin 12 Mart'ta Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı'nda yakıldıktan sonra 1 hafta ülkede gezdirildiği ve dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verildiği belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...