Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi Tokyo'ya ulaştı

Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini koruyan 32. Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesi planlanan Tokyo'ya ulaştı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Meşalenin 12 Mart'ta Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı'nda yakıldıktan sonra 1 hafta ülkede gezdirildiği ve dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verildiği belirtildi.

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