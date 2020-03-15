15 Mart 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

VakıfBank 3-0 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU

VakıfBank liderliğini sürdürdü
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında , Ezacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. VakıfBank bu sonuçla normal sezonu lider bitirdi.

Birinci sete etkili ataklar ve servisler ile başladı. Teknik molayı 12-9 önde tamlayan sarı-siyahlılar, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de VakıfBank, etkili oyunlar kurdu. Rakibinin basit hataları sonucu teknik molaya yine 12-9 önde giren VakıfBank, etkili servislerle bu seti 25-18 alarak 2-0'lık üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Gabriele'yle dörtten, Zehra ile ortadan ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde girdi. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren VakıfBank seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Nilüfer Belediye zorlanmadı Nilüfer Belediye zorlanmadı
Ronaldo gönülleri fethetti! Ronaldo gönülleri fethetti!
Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör