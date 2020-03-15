15 Mart 2020, Pazar
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VakıfBank 3-0 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, Ezacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. VakıfBank bu sonuçla normal sezonu lider bitirdi.
Birinci sete VakıfBank etkili ataklar ve servisler ile başladı. Teknik molayı 12-9 önde tamlayan sarı-siyahlılar, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de VakıfBank, etkili oyunlar kurdu. Rakibinin basit hataları sonucu teknik molaya yine 12-9 önde giren VakıfBank, etkili servislerle bu seti 25-18 alarak 2-0'lık üstünlük kurdu.
Üçüncü sette Gabriele'yle dörtten, Zehra ile ortadan ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde girdi. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren VakıfBank seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.
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