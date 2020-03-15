Ronaldo yine gönülleri fethetti!
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nın ülkesi Portekiz'de sahibi olduğu lüks oteller zincirini, koronavirüs hastalarının ücretsiz faydalanması için hastaneye dönüştüreceği ifade edildi.
Juventus'un ve Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan anlamlı bir hareket geldi. İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre; CR7 ülkesinde sahip olduğu lüks oteller zincirini, koronavirüs hastaları için hastaneye dönüştürme kararı aldı.
Haberde Ronaldo'nun lüks otelleri devletin hizmetine açmaya karar verdiği ve koronavirüs tedavilerinin bu hastanelerde ücretsiz yapılacağı bilgisi aktarıldı.
DOKTORLARIN MAAŞINI CEBİNDEN VERECEK
Tamamen ücretsiz şekilde hastaların tedavi edileceği belirtilen otellerde ayrıca yıldız ismin bu uğurda hastanede çalışacak tüm doktor ve personele de maaşlarını kendi cebinden vereceği kaydedildi.
Cristiano Ronaldo İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmesi sebebiyle Portekiz'in Madeira adasında izole bir şekilde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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