13 Mart 2020, Cuma
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Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!
İlk olarak Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs korona Juventus futbolcusu Rugani'de görüldü. Söz konusu durum takım arkadaşları arasında panik havası yarattı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti. Koronavirüs nedeniyle ada satın aldığı iddia edilen Ronaldo'nun nerede kaldığı sevgilisinin paylaşımıyla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:56
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