13 Mart 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

İlk olarak Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs korona Juventus futbolcusu Rugani'de görüldü. Söz konusu durum takım arkadaşları arasında panik havası yarattı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti. Koronavirüs nedeniyle ada satın aldığı iddia edilen Ronaldo'nun nerede kaldığı sevgilisinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:56
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Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Avrupa'da İtalya'yı büyük ölçüde etkilemiş durumda.

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Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

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Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.

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Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı.

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Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor. İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.

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