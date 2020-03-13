Karantinadaki Cristiano Ronaldo ortaya çıktı!

Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor. İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.