13 Mart 2020, Cuma

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Bournemouth kalecisi Artur Boruc'ta koronavirüs şüphesi

Bournemouth kalecisi Artur Boruc'ta koronavirüs şüphesi
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

’ten son dakikalar gelmeye devam ediyor. Spor camiası koronavirüsten oldukça fazla etkilendi. Özellikle İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi futbolun dev liglerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Futbol ve basketbol özelinde birçok lig ve organizasyon Koronavirüs nedeniyle ertelendi. Bir son dakika gelişmesi de ’de oldu. ’un 40 yaşındaki deneyimli kalecisi ve 4 kulüp çalışanında Koronavirüs bulgularına rastlandı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan (Covid-19), tüm spor branşlarını olumsuz etkiledi. Birçok Avrupa Ligi ertelendi. UEFA'nın organizasyonlarının da ertelenmesiyle panik havası daha da arttı. 'de erteleme kararı aldı. İngiltere'den gelen son dakika gelişmesi ise herkesi şok etti.

ARTUR BORUC KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

'un tecrübeli kalecisi 40 yaşındaki 'ta Koronavirüs bulgularına rastlandı. Artur Boruc ile birlikte Bournemouth'un 4 kulüp çalışanında karantina altına alındı. Test sonuçları belli olana kadar söz konusu 5 kişinin durumunun yakından izleneceği ve sağlıklarına kavuşmaları için her türlü imkanın sağlanacağı da açıklandı.

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