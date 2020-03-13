13 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Koronavirüs (Covid-19) Litvanya’da lig bitirdi! Şampiyon Zalgiris Kaunas oldu

Koronavirüs Covid-19 Litvanya’da lig bitirdi! Şampiyon Zalgiris Kaunas oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

tüm dünyada spora damgasını vurdu. Özellikle futbol ve özelinde birçok lig ve organizasyon ertelendi. Basketbolda da flaş bir gelişme yaşandı. Koronavirüs sebebiyle Litvanya’da lig sonlandırıldı. Mevcut puan durumuna göre ilan edildi.

Son dakika gelişmesi! 'e önlem olarak futbol ve başta olmak üzere birçok organizasyon ertelendi. Litvanya Basketbol Federasyonu verdiği flaş kararla ligi bitirdi. Mevcut puan durumuna göre tayin edildi.

KORONAVİRÜSÜ ZALGIRIS KAUNAS'I ŞAMPİYON YAPTI

Litvanya Futbol Fedarasyonu yaptığı açıklamayla şampiyonu belirledi. Koronavirüs'ün tüm dünyaya olumsuz etkisi devam ederken özellikle tüm spor branşları da bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Birçok lig ve organizasyon ertelendi veya seyircisiz olarak oynanıyor. Litvanya Futbol Federasyonu 'ı şampiyon ilan etti. Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir." denildi.

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