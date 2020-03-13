Koronavirüs (Covid-19) Litvanya’da lig bitirdi! Şampiyon Zalgiris Kaunas oldu

Koronavirüs tüm dünyada spora damgasını vurdu. Özellikle futbol ve basketbol özelinde birçok lig ve organizasyon ertelendi. Basketbolda da flaş bir gelişme yaşandı. Koronavirüs sebebiyle Litvanya’da lig sonlandırıldı. Mevcut puan durumuna göre şampiyon ilan edildi.

Son dakika gelişmesi! Koronavirüs'e önlem olarak futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok organizasyon ertelendi. Litvanya Basketbol Federasyonu verdiği flaş kararla ligi bitirdi. Mevcut puan durumuna göre şampiyon tayin edildi.

KORONAVİRÜSÜ ZALGIRIS KAUNAS'I ŞAMPİYON YAPTI

Litvanya Futbol Fedarasyonu yaptığı açıklamayla şampiyonu belirledi. Koronavirüs'ün tüm dünyaya olumsuz etkisi devam ederken özellikle tüm spor branşları da bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Birçok lig ve organizasyon ertelendi veya seyircisiz olarak oynanıyor. Litvanya Futbol Federasyonu Zalgiris Kaunas'ı şampiyon ilan etti. Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir." denildi.

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