13 Mart 2020, Cuma

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Koronavirüs Formula 1'i de vurdu!

Koronavirüs Formula 1'i de vurdu!
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Giriş Tarihi: 13.03.2020

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesiyle iptal edildi. Formula 1 takımlarından , bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Prix Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Formula 1 ve FIA, Avustralya Corporation'ın (AGPC) tam desteğiyle Avustralya Grand Prix'si için yapılacak tüm Formula 1 faaliyetlerinin iptal edilmesi kararını aldı.'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında ani alınan karardan dolayı yarış hayranlarından özür dileyen Avustralya Grand Prix Corporation Başkanı Paul Little, "Sağlık ve güvenlik, takımlar, insanlar ve genel toplum için öncelikli olmak zorunda.'' dedi.

AA'nın haberine göre; kararın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'un, yaklaşık 100 bin kişinin takip etmesi beklenen Albert Park pistine ''halk sağlığı sebebiyle'' seyirci alınmayacağını açıklamasının hemen ardından alınması dikkati çekti.

Formula 1 takımlarından , bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

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