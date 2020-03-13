13 Mart 2020, Cuma

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AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti
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Giriş Tarihi: 13.03.2020

Voleybolda AXA (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerlerinde değişiklik yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 29, 30, 31 Mart'ta 'ta oynanacağı bildirilen AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nin 21, 22 ve 23 Mart'ta Ankara Başkent 'nda yapılacağı belirtildi.

'te 2, 3, 4 Nisan'da yapılacağı açıklanan AXA Kadınlar Finalleri'nin ise 27, 28 ve 29 Mart'ta İstanbul Burhan Felek 'nda oynanacağı kaydedildi.

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