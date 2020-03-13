13 Mart 2020, Cuma
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AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti
Giriş Tarihi: 13.03.2020
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerlerinde değişiklik yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 29, 30, 31 Mart'ta Sivas'ta oynanacağı bildirilen AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nin 21, 22 ve 23 Mart'ta Ankara Başkent Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
Gaziantep'te 2, 3, 4 Nisan'da yapılacağı açıklanan AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri'nin ise 27, 28 ve 29 Mart'ta İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.
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