12 Mart 2020, Perşembe

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McLaren Avustralya Grand Prix'sinden çekildi

McLaren Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
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Giriş Tarihi: 12.03.2020

Formula 1 takımlarından , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avustralya 'sinden çekildiğini duyurdu.

takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya 'sinde yer almayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.

17-19 Nisan tarihlerinde 'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

Şakasını yapmıştı! Koronavirüse yakalandı haberin devamı
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