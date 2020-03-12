NBA'de Rudy Gobert koronavirüse yakalandı

2 gün önce düzenlediği basın toplantısında konuşmasının ardından şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunan NBA'in Utah Jazz takımında forma giyen Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı. Bu gelişme sonrasında NBA'deki tüm maçlar ertelendi.