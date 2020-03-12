12 Mart 2020, Perşembe

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Sivas'lı güreşçiler'den 3 madalya

Sivas'lı güreşçiler'den 3 madalya
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'lı güreşçiler 'da düzenlenen, “”'nda 3 madalya kazandı. Sivas’ı temsilen müsabakaya katılan sporcuları derece yapmayı başardı.

'da yapılan "Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarına" 'ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.

Erzincan'da düzenlenen "" tamamlandı. Merkez Spor Salonu'nda yapılan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, ve 'un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı. Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen müsabakaya katılan sporcuları derece yapmayı başardı. 80 kiloda M. Furkan Güneş altın madalya kazandı. 2 Bronz madalyanın daha kazanıldığı maçlarda Sivas ekibi kente 3 madalya ile döndü. Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Mart'ta 'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı.

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