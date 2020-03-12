12 Mart 2020, Perşembe

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Hipodromlarda koronavirüs bilgilendirme semineri düzenlendi

Hipodromlarda koronavirüs bilgilendirme semineri düzenlendi
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

(), Kartepe ve Şanluurfa Hipodromlarında; çalışanlara, at sahiplerine, antrenörlere ve at ilgililerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ve TJK sağlık görevlileri tarafından koronavirüs (Covid-19) tanımı ve korunma yolları hakkında bir seminer düzenledi.

Yoğun katılımla düzenlenen seminerlerde ayrıca, tarafından bastırılan koronavirüs (Covid-19) özellikleri, yeni koronavirüs belirtileri, korunma yöntemleri ve konuyla ilgili soru ve cevapların yer aldığı bir broşür dağıtıldı.

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