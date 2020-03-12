Hipodromlarda koronavirüs bilgilendirme semineri düzenlendi

Türkiye Jokey Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal konulara olan duyarlılığı ile birçok faaliyette yer alıyor. TJK, son olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı.