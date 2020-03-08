TJK yine fark yarattı! 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler...

Türkiye Jokey Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal konulara olan duyarlılığı ile birçok faaliyette yer alıyor. TJK, son olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı.

2019'da başarılı girişimci kadınların ön plana çıkarıldığı Fark Yaratan Kadınlar temalı fotoğraf sergisi, bu yıl erkek egemen sektörlerin kadın çalışanlarını fotoğrafın ortasına koydu. Kamyon şoförlüğünden oto tamirciliğine, boyacılıktan itfaiyeciliğe… Seyis, nalbant, jokey, berber ve hatta inşaat ustası kadınlar… Erkek egemen olarak görülen birçok meslekte kendine yer edinen, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan 30 kadının hikayesinin işlendiği sergi, 7 Mart Cumartesi günü ziyaretçilerine 'merhaba' dedi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü'nde saat 19.00'da gerçekleştirilen açılışa kalabalık bir protokol katılım gösterdi.



Geniş bir istihdam yelpazesini vurgulayarak kadınların her işin üstesinden gelebileceğini hatırlatan ve cinsiyet bazlı sektörel kısıtlamalara karşı da kadınları cesaretlendirmeyi amaçlayan bu önemli sergi, 8 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu girişinde ziyarete açık olacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KOŞUSU'NDA GALİBİYETE ÇİRÇUZ ULAŞTI



"Kadınlar için koşuyoruz!" sloganıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü Koşusu, 7 Mart Cumartesi akşamı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Kadınların sosyal yaşamda uğradıkları ayrımcılık, baskı ve şiddete dikkat çekmek, toplumda bu konuya dair farkındalığı artırmak amaçlarıyla ilk kez 2017'de düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu, bu yıl da Veliefendi Hipodromu'nda kalabalık tribünler ve büyük bir davetli kitlesi önünde gerçekleşti. Saat 20.00'de günün dördüncü mücadelesi olarak yapılan koşuya 3 yaşlı 7 İngiliz dişi tayı katıldı. Ümit Bekmezci'nin sahibi olduğu ÇİRÇUZ isimli safkan, jokeyi Halis Karataş'la bu anlamlı yarıştan zaferle ayrıldı.

Sentetik pistte 1500 metre mesafe üzerinden koşulan 63.500 TL ikramiyeli koşuda ikincilik LADY OF PARTHENIA'nın olurken, SAETTA üçüncü, BONUS da dördüncü oldu. Koşuda kazanan safkan için müddet 1.29.95 olarak kayıtlara geçerken, farklar 5 Boy - 3 Boy - 3 Boy şeklinde sonuçlandı.

Yarış sonrası Şeref Tribününde düzenlenen kupa töreninde, kazanan tayın sahibi adına Neşe Doğan'a kupasını, TİGEM Genel Müdürü ve YKK Üyesi Ayşe Ayşin Işıkgece verdi. Daha sonra, Fark Yaratan Emekçi Kadınlar fotoğraf sergisinde hikayelerine yer verilen "Emekçi Kadınlar"a plaket ve çiçek takdim edildi.

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