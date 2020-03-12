12 Mart 2020, Perşembe
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- Miami Açık
ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.
6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde:
- Miami Açık
- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası
- Hassan II Grand Prix
- The Rolex Monte-Carlo Masters
- Barcelona Açık - Banc Sabadell
- Macaristan Açık
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