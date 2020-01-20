Pedalda geri sayım

Amatör bisikletçileri bir araya getirecek AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 23 Şubat Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 17 Şubat'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Amatör bisikletçileri bir araya getirecek AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 23 Şubat Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 17 Şubat'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.