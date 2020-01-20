20 Ocak 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Pedalda geri sayım

Pedalda geri sayım
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Amatör bisikletçileri bir araya getirecek AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 23 Şubat Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 17 Şubat'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Amatör bisikletçileri bir araya getirecek AKRA Gran Fondo Antalya Powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 23 Şubat Pazar günü Antalya'da koşulacak yarışa katılmak isteyen bisikletçilerin, 17 Şubat'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
McGregor için 40 saniye yetti McGregor için 40 saniye yetti
McGregor'a 40 saniye yetti! McGregor'a 40 saniye yetti!
Fenerbahçe'de varlık içinde yokluk! Fenerbahçe'de varlık içinde yokluk!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör