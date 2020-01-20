McGregor için 40 saniye yetti

Geçen yıl Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü. İrlandalı dövüşçü, BD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.

Geçen yıl Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü. İrlandalı dövüşçü, BD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.