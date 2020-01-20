20 Ocak 2020, Pazartesi

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McGregor için 40 saniye yetti

McGregor için 40 saniye yetti
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Giriş Tarihi: 20.01.2020

Geçen yıl Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor , 1.5 yıl sonra ringlere döndü. İrlandalı dövüşçü, BD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.

Geçen yıl Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybeden ve kariyerini noktaladığını açıklayan Conor , 1.5 yıl sonra ringlere döndü. İrlandalı dövüşçü, BD'li rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt etti.

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