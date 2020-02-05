Yeni transfer Manoel Messias ekstra çalıştı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya bugün yaptığı antrenmanla devam eden bordo-mavililer, antrenmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde antrenman sonunda ise ekstra çalışan bir isim vardı...

Yeni transfer Messias, antrenman sonunda ekstra çalışmalar yaparak takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmaya çalıştı. Brezilyalı futbolcu, yan top çalışması yaptı ve bu gayretiyle teknik ekibin takdirini kazandı.