05 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yeni transfer Manoel Messias ekstra çalıştı

Ekstra çalışmasıyla takdiri topladı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020

'in 21. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya bugün yaptığı antrenmanla devam eden bordo-mavililer, antrenmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı.

'in 21. haftasında , ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde antrenman sonunda ise ekstra çalışan bir isim vardı...

Yeni , antrenman sonunda ekstra çalışmalar yaparak takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmaya çalıştı. Brezilyalı futbolcu, yan top çalışması yaptı ve bu gayretiyle teknik ekibin takdirini kazandı.

MAÇ SONUCU l Trabzonspor 5-0 BB. Erzurumspor | ÖZET

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