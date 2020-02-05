05 Şubat 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Yeni transfer Manoel Messias ekstra çalıştı
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya bugün yaptığı antrenmanla devam eden bordo-mavililer, antrenmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı.
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde antrenman sonunda ise ekstra çalışan bir isim vardı...
Yeni transfer Messias, antrenman sonunda ekstra çalışmalar yaparak takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmaya çalıştı. Brezilyalı futbolcu, yan top çalışması yaptı ve bu gayretiyle teknik ekibin takdirini kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...