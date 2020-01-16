Mehmet Akif Üstündağ: Tokyo'da tarih yazacağız
Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasıyla ilgili konuştu. Üstündağ, "Devletimizle, halkımızla, oyuncularımızla olimpiyatlarda tarih yazacağız" dedi.
"Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı" diyerek sözlerine başlayan Üstündağ, "Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu" dedi. Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımızın son iki maçımızdaki desteği inanılmazdı. 7 bin seyircinin 6 bini Türk'tü. Artık olimpiyatta tarihi başarı elde etmek için çalışacağız. Türkiye olarak devletimizle, cumhurbaşkanımızla, bakanımızla, halkımızla ve sahada son sözü söyleyen oyuncularımızla bunu başaracak güçteyiz." ifadelerini kullandı.
RÜYA TAKIMDA 2 TÜRK
Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin 'Rüya Takımı'na girdi. Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, en iyilerin yer aldığı kadroda adını yazdırdı. Eda, en iyi orta oyunculardan biri, Simge ise en iyi libero olarak Rüya Takımı'da kendilerine yer buldu.
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