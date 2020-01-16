16 Ocak 2020, Perşembe

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Mehmet Akif Üstündağ: Tokyo'da tarih yazacağız

Üstündağ: Tokyo'da tarih yazacağız
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Giriş Tarihi: 16.01.2020

Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasıyla ilgili konuştu. Üstündağ, "Devletimizle, halkımızla, oyuncularımızla olimpiyatlarda tarih yazacağız" dedi.

"Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı" diyerek sözlerine başlayan Üstündağ, "'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu" dedi. Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımızın son iki maçımızdaki desteği inanılmazdı. 7 bin seyircinin 6 bini Türk'tü. Artık olimpiyatta tarihi başarı elde etmek için çalışacağız. olarak devletimizle, cumhurbaşkanımızla, bakanımızla, halkımızla ve sahada son sözü söyleyen oyuncularımızla bunu başaracak güçteyiz." ifadelerini kullandı.

RÜYA TAKIMDA 2 TÜRK

Milli Kadın Voleybol Takımı, 'na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin ''na girdi. Filenin Sultanları'ndan Dündar ve Simge Aköz, en iyilerin yer aldığı kadroda adını yazdırdı. Eda, en iyi orta oyunculardan biri, Simge ise en iyi libero olarak Rüya Takımı'da kendilerine yer buldu.

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