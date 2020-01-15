15 Ocak 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Olimpiyat elemelerinin MVP'si Meryem Boz

Olimpiyat elemelerinin MVP'si Meryem Boz
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları 'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Takımı'ndan 'u seçtiğini açıkladı.

'na gitmeye hak kazanan A Milli Milli Takımı'nın pasöz çaprazı oyuncusu , CEV tarafından 'nin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Almanya'yı finalde mağlup ederek tarihinde 2'nci kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en skorer oyuncusu olmuştu.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Carlos Sainz liderliğini sürdürdü Carlos Sainz liderliğini sürdürdü
Cimbom'u şoke eden gelişme! Yeni takımı... Cimbom'u şoke eden gelişme! Yeni takımı...
Tokyo'da madalya için mücadele edeceğiz "Tokyo'da madalya için mücadele edeceğiz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör