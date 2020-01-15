15 Ocak 2020, Çarşamba
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Olimpiyat elemelerinin MVP'si Meryem Boz
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçtiğini açıkladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasöz çaprazı oyuncusu Meryem Boz, CEV tarafından Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Almanya'yı finalde mağlup ederek tarihinde 2'nci kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en skorer oyuncusu olmuştu.
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