15 Ocak 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü

Carlos Sainz liderliğini sürdürdü
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen 'nde 10'uncu gün geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez 'dan başlayan yarışta 10'uncu etabı otomobil kategorisinde sporcusu kazandı ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün heyecanı da noktalandı. Haradh-Shubaytah arasında koşulan 534 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde sporcusu , etabı kazanarak 37 saat 15 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.

Kamyon kategorisinde ise , Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 40 dakika 8 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, on gün sonunda elde ettiği 40 saat 20 dakika ve 4 saniye ile liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde 11'nci gün Shubaytah ile Haradh arasında koşulacak.

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