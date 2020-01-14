Eda Erdem Dündar: Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak için mücadele edeceklerini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Fransa ekibi ASVEL'le Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı karşılaşmada onurlandırıldı.

Karşılaşma öncesi ismi anons edilen ve saha kenarına gelen Eda'ya taraftarlar büyük destek verdi. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan çiçek alan Eda Erdem Dündar, kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Çok teşekkür ediyorum. Bu salona her geldiğimde bu atmosfere bayılıyorum. Filenin Sultanları olarak yaptığımız işin ne kadar büyük olduğunun yeni farkına varıyoruz. İnanıyoruz ki yükselttiğimiz çıtayı Tokyo'da daha yukarı çıkaracağız. Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz. Desteğini ve ilginize çok teşekkür ediyorum."







