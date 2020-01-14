14 Ocak 2020, Salı

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Eda Erdem Dündar: Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz

Tokyo'da madalya için mücadele edeceğiz
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Giriş Tarihi: 14.01.2020

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Opet'in kaptanı Dündar, 2020 'nda madalya almak için mücadele edeceklerini söyledi.

2020 'na katılma hakkı elde eden milli takımın kaptanı Dündar, basketbol Avrupa Ligi'nde Beko'nun Fransa ekibi ASVEL'le Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı karşılaşmada onurlandırıldı.

Karşılaşma öncesi ismi anons edilen ve saha kenarına gelen Eda'ya taraftarlar büyük destek verdi. Takım kaptanı 'ndan çiçek alan Eda Erdem Dündar, kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Çok teşekkür ediyorum. Bu salona her geldiğimde bu atmosfere bayılıyorum. olarak yaptığımız işin ne kadar büyük olduğunun yeni farkına varıyoruz. İnanıyoruz ki yükselttiğimiz çıtayı Tokyo'da daha yukarı çıkaracağız. Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz. Desteğini ve ilginize çok teşekkür ediyorum."

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