16 Ocak 2020, Perşembe

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Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

Başkan Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

Türkiye Cumhurbaşkanı , milli cimnastikçiler ve 'ı kabul etti. 'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.

Başkan , milli cimnastikçiler ve 'ı kabul etti.

'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.

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