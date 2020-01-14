14 Ocak 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Avustralya Açık’a iki Türk

Avustralya Açık’a iki Türk
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, ve Başak Eraydın temsil edecek. Çağla Büyükakçay ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, ve Başak Eraydın temsil edecek. Çağla Büyükakçay ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Filenin Sultanları İstanbul'a geldi Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
Filenin Sultanları İstanbul'a geldi Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör