Avustralya Açık’a iki Türk

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi.