Rıza Çalımbay: Güzel bir skor aldık
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında DG Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonu konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “İyi bir futbol oynayarak güzel bir skor aldık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçta iyi bir şekilde mücadele ettiklerini ifade ederek, "Maçtan önce de kupada yolumuza devam etmek istiyorduk. En güçlü takımlardan biri de bize düştü. İlk maçımızda mutlaka iyi bir avantaj yakalamak istiyorduk ve buna göre oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden hiç kopmadan bize yakışır bir şekilde oynadık. Şansızlıklar da yaşadık. 3 arkadaşımız sakatlandı. Mecburen değiştirmek zorunda kaldık. Maçta çok iyi mücadele ederek, gol pozisyonları yaratarak iyi bir futbol oynayarak güzel bir skor aldık" dedi.
"Arkadaşlarımızdan çok memnunum"
Çalımbay, ligde ve kupada zorlu maçlarının olduklarını vurgulayarak, "Çok zorlu maçlarımız var. Bu maçı bitirdik Beşiktaş ile oynayacağız. Arkasından tekrar Malatya'ya gideceğiz. Döneceğiz Rize ile oynayacağız. Sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama takım olarak hazırız. 2 tane daha transfer yapmak istiyoruz. O arkadaşlarımız da en sıra sürede aramıza katılırsa daha alternatifli bir şekilde maçlarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlarımızdan çok memnunum. Hepsini tebrik ediyorum. Bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Mücadelenin dışında çok güzel de futbol oynadılar" ifadesini kullandı.
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