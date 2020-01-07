07 Ocak 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
MAÇ SONUCU | Almanya 3-1 Türkiye
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri, B Grubu ilk maçında Almanya ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları' mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye Voleybol A Milli Takımı, Olimpiyat Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ilk mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.
Olimpiyat elemeleri yolunda önemli karşılaşmayı Almanya 25-15, 21-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.
A Milli Takım'ımız yarın 15:00'te Hırvatistan ile karşılaşacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...