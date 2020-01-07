07 Ocak 2020, Salı

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MAÇ SONUCU | Almanya 3-1 Türkiye

'Filenin Sultanları' mağlup başladı
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

A Milli Milli Takımı, 2020 CEV , B Grubu ilk maçında ile karşılaştı. '' mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Voleybol A Milli Takımı, Olimpiyat Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ilk mücadelesinde ile karşılaştı.

Olimpiyat elemeleri yolunda önemli karşılaşmayı Almanya 25-15, 21-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

A 'ımız yarın 15:00'te Hırvatistan ile karşılaşacak.

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