07 Ocak 2020, Salı
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Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'da kariyerinin en önemli başarısına imza attı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanyalı Ricardas Berankis ile ilk turda karşılaşan Cem İlkel, rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini alan milli sporcu, adını son 16'ya yazdırdı.
Cem İlkel, bu galibiyetle Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3. Türk raket oldu. Cem İlkel, turnuvanın 2. turunda Macar tenisçi Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.
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