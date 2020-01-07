07 Ocak 2020, Salı

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Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı

Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı
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Giriş Tarihi: 07.01.2020

, 'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'da kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanyalı Ricardas Berankis ile ilk turda karşılaşan , rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini alan milli sporcu, adını son 16'ya yazdırdı.

Cem İlkel, bu galibiyetle ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3. Türk raket oldu. Cem İlkel, turnuvanın 2. turunda Macar tenisçi Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.

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