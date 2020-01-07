Haydi Sultanlar!

Ay-yıldızlılar, Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde bugün Almanya ile kozlarını paylaşacak. Hollanda’daki maç 15.00’te başlayacak ve Teve2’den yayınlanacak.

Kadın Voleybol Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda bugün ilk sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Hollanda'da oynanacak Olimpiyat Elemeleri B Grubu maçlarında Almanya ile kozlarını paylaşacak. Teve2'de yayınlanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Belçika ve Hırvatistan'ın da bulunduğu grupta ilk iki sırayı alanlar yarı finale adını yazdıracak.

DEV RAKİPLER

A Grubu'ndan gelecek iki takım ile çapraz eşleşme sonucu oynanacak maçların ardından finale çıkanlar belirlenecek. Şampiyon olacak takım, Avrupa Kıtası'ndan 2020 Olimpiyatları'nda katılmaya hak kazanacak. A Grubu'nda Hollanda, Azerbaycan ve Bulgaristan yer alırken, Türkiye 8 Ocak'ta Hırvatistan, 10 Ocak'ta da Belçika ile karşılaşacak. Organizasyonda final maçı ise 12 Ocak'ta oynanacak.

'TOKYO BİLETİNİ ALACAĞIZ'

Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Naz Akyol ile Şebnem Aköz, umut dolu açıklamalar yaptı. Mini bir Avrupa Şampiyonası oynayacaklarını belirten Naz, "Kolay maç yok. Adım adım düşünmeyi planlıyoruz. Umarım sonunda da Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız" dedi. Şebnem ise, "Umarım grup maçlarını sorunsuz atlatırız. İnanıyorum ki, hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

'2020'YE GİDECEK SON TAKIM OLACAĞIZ'

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Olimpiyat Elemeleri öncesi iddialı konuştu. Milli Takım'ın dünyada en genç yaş ortalamasına sahip ekiplerden olduğunu belirten Üstündağ, "Avrupa'dan Tokyo 2020'ye gidecek son takım olmak istiyoruz" dedi.