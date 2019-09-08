08 Eylül 2019, Pazar

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Bakan Kasapoğlu'dan milli tekvandoculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'dan milli tekvandoculara tebrik
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, kazandığı 12 madalya ile erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları tebrik etti.

, milli tekvandocular için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayarak erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocularımızı kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Genç sporcularımızın kazandığı her başarı bizler için çok kıymetli. Genç sporcularımızın bu önemli başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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