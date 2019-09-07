07 Eylül 2019, Cumartesi

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Türkiye - Polonya | CANLI

Türkiye - Polonya | CANLI
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

'yı mağlup ederek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finaline yükselen Filenin Sultanları, Milli takımı ile 'da karşı karşıya geliyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşma öncesi maçla ilgili detayları araştırıyor. Araştırma konularının başında ise " voleybol yarı final ve hangi kanalda?" sorularının cevabı yer alıyor. Peki, Türkiye Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Yarı finale yükselen Türkiye A Milli Voleybol Takımı bu kez Polonya ile karşı karşıya geliyor. Millier Polonya'yı da devirmesi halinde finale yükselecek. Türkiye Polonya voleybol maçı ise 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 19:30'da başladı. Karşılaşma SPOR ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

TÜRKİYE: 24 (2)
POLONYA: 17 (1)

İlk set: Türkiye 25-17 Polonya
İkinci set: Türkiye 25-16 Polonya
Üçüncü set: Türkiye 14-25 Polonya

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