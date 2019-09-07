Türkiye - Polonya | CANLI

Hollanda'yı mağlup ederek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finaline yükselen Filenin Sultanları, Polonya Milli takımı ile Ankara'da karşı karşıya geliyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşma öncesi maçla ilgili detayları araştırıyor. Araştırma konularının başında ise "Türkiye Polonya voleybol yarı final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabı yer alıyor. Peki, Türkiye Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…



Yarı finale yükselen Türkiye A Milli Voleybol Takımı bu kez Polonya ile karşı karşıya geliyor. Millier Polonya'yı da devirmesi halinde finale yükselecek. Türkiye Polonya voleybol maçı ise 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 19:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanıyor.



CANLI SKOR:



TÜRKİYE: 24 (2)

POLONYA: 17 (1)



İlk set: Türkiye 25-17 Polonya

İkinci set: Türkiye 25-16 Polonya

Üçüncü set: Türkiye 14-25 Polonya