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Bakan Kasapoğlu'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."
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