08 Eylül 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Bakan Kasapoğlu'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'dan Filenin Sultanları'na tebrik
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nda, finale yükselen A 'nı tebrik etti.

, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent 'da düzenlenen 'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A 'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."

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