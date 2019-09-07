07 Eylül 2019, Cumartesi
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Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...
Filenin Sultanları, Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak finale yükseldi. İşte dev maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 21:58
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