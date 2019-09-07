07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...

Filenin Sultanları, Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak finale yükseldi. İşte dev maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 21:58
  • 1
  • 28
Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...
  • 2
  • 28
Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...
  • 3
  • 28
Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...
  • 4
  • 28
Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...
  • 5
  • 28
Filenin Sultanları finalde! İşte maçtan kareler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör