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Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
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Giriş Tarihi: 07.09.2019

Milli okçu , Okçuluk Dünya 'nde müsabakasında yenildi.

'nın başkenti 'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Dünya 'nde, çeyrek finalde 'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

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