Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde, Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti.