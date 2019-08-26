Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.
Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-21, 25-11, 20-25, ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı.
Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.
Türkiye - Bulgaristan: 3-1
SALON: Ankara
HAKEMLER: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovenya)
TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Kübra, Hande, Naz, Gözde, Meryem, Aylin)
BULGARİSTAN: Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Karakasheva, Milanova)
SETLER: 25-21, 25-11, 20-25, 25-18
SÜRE: 94 dakika (24, 20, 27, 23)
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