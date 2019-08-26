27 Ağustos 2019, Salı

DİĞER SPORLAR

Son şampiyon Djokovic ikinci turda

Son şampiyon Djokovic ikinci turda
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp , İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

ABD'nin kentinde düzenlenen sezonun son turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, ilk turda dünya klasmanının 76 numarası Carballes Baena ile karşılaştı.

Üçü 'ta olmak üzere 16 grand slam şampiyonluğuna sahip Djokovic, bir saat 52 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Bu yıl ve Wimbledon'dan sonra üçüncü grand slam zaferini hedefleyen Djokovic, ABD'li Sam Querrey ile Arjantinli Juan Ignacio Londero arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Kerber'den erken veda Kerber'den erken veda
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
Pliskova ve Nishikori ikinci turda Pliskova ve Nishikori ikinci turda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör