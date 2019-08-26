26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Pliskova ve Nishikori ikinci turda

Pliskova ve Nishikori ikinci turda
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Giriş Tarihi: 26.08.2019

Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 3 numarası Karolina Pliskova ve tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı ikinci tura çıktı.

'nin kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında tek kadınların favori isimlerinden Çek Pliskova, ilk turda vatandaşı Tereza Martincova ile karşılaştı.

Pliskova, büyük çekişmeye sahne olan ve bir saat 46 dakika süren mücadelede dünya sıralamasının 138. basamağındaki Martincova'yı 7-6'lık iki set sonunda 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Turnuvada 2016'nın finalisti Pliskova, Gürcü Mariam Bolkvadze ile eşleşti.

NİSHİKORİ'NİN RAKİBİ ÇEKİLDİ

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı , ilk turda klasmanın 205. sırasındaki Arjantinli Marco Trungelliti ile mücadele etti.

Geçen yılın yarı finalisti Nishikori, setlerde 6-1 ve 4-1 üstünlüğüyle devam eden maçta Trungelliti'nin mücadeleden çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Japon tenisçi, ikinci turda dünya sıralamasının 108. basamağındaki ABD'li Bradley Klahn'ın rakibi oldu.

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