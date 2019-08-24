24 Ağustos 2019, Cumartesi

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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
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Giriş Tarihi: 24.08.2019

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve 'nda 2'de 2 yaptı. , A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da ile karşılaşacak.

SALON: Ankara
HAKEMLER: Ilaria Vagni (), Vladimir Oleynik ()
TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma)
FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Koskelo (L) (Kosonen, Czakan)
SETLER: 26-24, 25-15, 20-25, 21-25, 15-10
SÜRE: 120 dakika (28, 24, 25, 27, 16)



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