Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya)
TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma)
FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Koskelo (L) (Kosonen, Czakan)
SETLER: 26-24, 25-15, 20-25, 21-25, 15-10
SÜRE: 120 dakika (28, 24, 25, 27, 16)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"