23 Ağustos 2019, Cuma

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Millilerden müthiş başlangıç!

Millilerden müthiş başlangıç!
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Giriş Tarihi: 23.08.2019

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A , 'ı 3-0 mağlup etti.

, karşılaşmanın ilk dakikalarında istediği oyunun sergileyemedi. Manşette düşük yüzdeyle oynayan milliler, serviste de kazandığı avantajı sayıya çevirmekte zorlandı. 'ın dirençli oyununa karşılık seyirci desteğini arkasına alan milliler seti, 25-21 önde bitirdi.

İlk setin sonlarına doğru kurduğu baskılı oyunu ikinci sette de sürdüren milli takım, ve 'un etkili oyunuyla 6-2 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Libero ile pasör 'ın yarattığı pozisyonları , Eda Erdem ve 'yla file önünde sayıyla sonuçlandıran ve iyi blok yapan milli takım, seti 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü setin başında 11-0'lık seri yapan ay-yıldızlılar, iyi defans ve blok yaparak rakibine sayı şansı tanımadı. İlk iki sette kurduğu oyun üstünlüğünü bu sette de devam ettiren , file önündeki etkinliğini sürdürdü. İyi blok yaparken sayı üretmekte de zorlanmayan milli takımda başantrenör , çok sayıda oyuncu değiştirerek takımını diri tuttu. Ay-yıldızlılar, seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

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Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Agnieszka Michlic (Polonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan, , Gözde Yılmaz, Hande Baladin)

Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi (Konomi, Artakianou, Oikonomidou, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Dioti, Kalantatze)

Setler: 25-21, 25-18, 25-8

Süre: 70 dakika (27, 25, 18)


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