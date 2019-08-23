23 Ağustos 2019, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği’nden kadın cinayetlerine tepki

Gençlerbirliği’nden kadın cinayetlerine tepki
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 23.08.2019

mücadelesi olan Türkiye- maçını tribünden izleyen futbolcuları, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” dövizleri ile tepki gösterdi.

, 'nda mücadele eden 'ın ile oynadığı maçı tribünden izledi.
Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları ve teknik heyeti, maç sırasında açtığı, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!" yazılı dövizler ile son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepkilerini gösterdi.

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