18 Ağustos 2019, Pazar

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Yasmani Copello Birmingham'da birinci oldu

Yasmani Copello Birmingham'da birinci oldu
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Giriş Tarihi: 18.08.2019

Milli atlet Escobar, 'in () Birmingham etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında birinciliği elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki asıllı sporcu, 49.08'lik süresiyle ilk sırayı aldı.

, Birmingham'da elde ettiği dereceyle sıralamasında 14 puana yükseldi. Milli sporcu, 'teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih'te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma yolunda avantaj yakaladı.

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