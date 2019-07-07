07 Temmuz 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Başkan Erdoğan'dan Ali Gürbüz'e tebrik

Başkan Erdoğan'dan Ali Gürbüz'e tebrik
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 07.07.2019

, 658'inci Tarihi Kırkpınar 'nde başpehlivan unvanını alan 'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , 658'inci Tarihi Kırkpınar 'nde başpehlivanlık unvanını alan 'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Kırkpınar'ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu
Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz'ü tebrik etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti
Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti
Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör