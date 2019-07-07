Başkan Erdoğan'dan Ali Gürbüz'e tebrik
Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
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