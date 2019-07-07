07 Temmuz 2019, Pazar

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Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu

Kırkpınar’ın şampiyonu belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019

658. Tarihi Kırkpınar ’nde, Antalyalı başpehlivan , final güreşinde rakibi, yine Antalyalı başpehlivan ’yu ’nda yenerek, 2019 yılı şampiyonu oldu.

Sarayiçi 'ndan 658. gerçekleştirilen Kırkpınar 'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Güreş kariyerleri boyunca ilk kez Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşen iki iddialı isim kıran kırana güreşti.

Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2011-2012 yılı birincisi Antalyalı , rakibi 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon 'yu yenerek, altın kemerin sahibi oldu.

ALTIN KEMER, 'ALTIN' PUANLA GELDİ
658. Tarihi Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

'ALTIN KEMER' YOLCULUĞU
2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Abdullah Güngör'ü, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda İsmail Koç'u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun'u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu'nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek, 2019 yılı Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

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