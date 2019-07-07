07 Temmuz 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti

Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Gençlik ve , 'de bu yıl 658'incisi düzenlenen 'nde finalinde rakibi 'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan ’ü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 'nde finalinde başpehlivanlığı kazanan 'ü tebrik etti.

Gençlik ve , başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için tebrik mesajı yayımladı.

tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'de bu yıl 658'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi 'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
Kırkpınar'ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti
Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı
Kırkpınar’ın şampiyonu belli oldu Kırkpınar’ın şampiyonu belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör