08 Temmuz 2019, Pazartesi
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3. SETİ ALDIK AMA YETMEDİ
İkinci sette de ev sahibi Çin, karşısında varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, 25-15'lik sonuçla maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette kıpırdanan Filenin Sultanları, 30 dakika süren seti 25-20 kazanarak, skoru 2-1 getirdi ve umutlandı. Dördüncü sete turnuvanın en skorer 2. ismi olmayı başaran Ebrar'ın skorer oyunuyla işi başlayan Milli Takımımız, sonunu getiremedi. 27 dakika süren seti 25-21 kazanan Çin, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde bronz madalyayı alan taraf oldu.
Teşekkürler Sultanlar
Giriş Tarihi: 08.07.2019
FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde son 4’te Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olan Filenin Sultanlar, ev sahibi Çin’e 3-1 yenilerek 4. oldu.
Çin ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde son 4'te Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak mücadele eden A Kadın Milli Takımı, bronz madalya maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Filenin Sultanları, maçtan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvayı 4. tamamladı. Önceki gün Brezilya'ya yenilerek final şansını kaybeden Sultanlar, Çin karşısında maça tutuk başladı. Millilerimiz, ilk seti 25-23 kaybetti.
3. SETİ ALDIK AMA YETMEDİ
İkinci sette de ev sahibi Çin, karşısında varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar, 25-15'lik sonuçla maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette kıpırdanan Filenin Sultanları, 30 dakika süren seti 25-20 kazanarak, skoru 2-1 getirdi ve umutlandı. Dördüncü sete turnuvanın en skorer 2. ismi olmayı başaran Ebrar'ın skorer oyunuyla işi başlayan Milli Takımımız, sonunu getiremedi. 27 dakika süren seti 25-21 kazanan Çin, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde bronz madalyayı alan taraf oldu.
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