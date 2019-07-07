07 Temmuz 2019, Pazar

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Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti

Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti
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Giriş Tarihi: 07.07.2019

Okçuluk 'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda kazanan 'un babası , oğlunun final karşılaşmasını bilgisayardan takip etti.

19 Eylül Stadı'nda düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Şampiyonası için kente gelen Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi , Almanya'nın başkenti 'de gerçekleştirilen 'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda yarışan oğlu 'un final maçını bilgisayardan izledi.

'un da eşlik ettiği baba Gazoz, heyecanını gizleyemedi.

Oğlunun klasik yay finalinde Güney Koreli rakibi Bae Jaehyeon'u 6-0 mağlup ettiğini gören baba Metin Gazoz, büyük sevinç yaşadı.

Baba Gazoz'u oğlunun başarısından dolayı ilk olarak Vali Yavuz kutladı. Gazoz, daha sonra protokol üyeleri ve sporcuların da tebriklerini kabul etti.

Metin Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bir baba olarak vatanını, milletini en iyi şekilde temsil eden, bizleri en iyi şekilde anlatan bir genç yetiştirmiş olmanın heyecanı ve gururu apayrı bir şey." dedi.



Şampiyonanın sabah seansında Mete Gazoz'un, Klasik Yay ile de birinci olduğunu belirten Metin Gazoz, "Öğleden sonra yapılan atışlarda ise erkekler klasik yayda kazanmayı başardı. Böyle bir evlat yetiştirmenin gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da Mete Gazoz'un başarısıyla gururlandıklarını vurgulayarak, milli okçuyu ve ailesini tebrik etti.

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