02 Temmuz 2019, Salı

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri’nde sahne alıyor

Filenin Sultanları finallerde sahne alıyor
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Giriş Tarihi: 02.07.2019

A Kadın , 03-07 Temmuz tarihleri arasında ’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde sahne alacak.

Milletler Ligi Finalleri'nde A Grubu'nda ev sahibi ve ile mücadele edecek , finallerdeki ilk karşılaşmasında yarın saati ile 14.30'da Çin ile karşılaşacak.

Millilerimizin 15 kişilik Milletler Ligi Finalleri kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
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