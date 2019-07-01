01 Temmuz 2019, Pazartesi

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FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları tamamlandı

FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları tamamlandı
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Giriş Tarihi: 01.07.2019

Uluslar Ligi'nin son hafta maçları tamamlandı.

Puan durumunda ilk 6'da yer alan , , , ve Polonya ile ev sahibi ABD, 10-14 Temmuz tarihlerinde Şikago'da düzenlenecek final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Final etabında yer alacak 6 takım, ilk olarak 2 ayrı grupta mücadele verecek. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.

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