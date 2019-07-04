04 Temmuz 2019, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Bakandan bir söz daha

Bakandan bir söz daha
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta toprak saha üzerine halı sererek futbol oynayan çocuklara, halı saha sözü vermişti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, halı sahanın yanında bir de basketbol sahası yapılacağını açıkladı. Sporun sadece futboldan oluşmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Tüm branşları yayacağız" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sultanlar güzel başladı Sultanlar güzel başladı
Filenin Sultanları finallerde sahne alıyor Filenin Sultanları finallerde sahne alıyor
Filenin Sultanları finallerde sahne alıyor Filenin Sultanları finallerde sahne alıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör