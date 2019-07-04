Bakandan bir söz daha

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta toprak saha üzerine halı sererek futbol oynayan çocuklara, halı saha sözü vermişti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, halı sahanın yanında bir de basketbol sahası yapılacağını açıkladı. Sporun sadece futboldan oluşmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Tüm branşları yayacağız" diye konuştu.