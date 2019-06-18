18 Haziran 2019, Salı

DİĞER SPORLAR

Filenin Sultanları Belçika'ya takıldı: Türkiye: 1 - Belçika: 3

Filenin Sultanları Belçika'ya takıldı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

, Voleybol Milletler Ligi’nin 5. haftasında ’ya 3-1 yenildi.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi 'ya 27-25, 24-26, 21-25, 23-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 19.00'da ile karşılaşacak.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Vlastimil Kovar, Mohammad Shahmiri
: Yasemin, Cansu, Fatma, Zehra, Ebrar, Meliha, Şeyma, Buse, Ezgi, Gözde, Aslı, Şeyma (L) (Aylin)
Belçika: Janssens, Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Van De Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)
Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25
Süre: 1 saat 59 dakika (31, 33, 27, 28)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
A Millilerin rakibi Estonya A Millilerin rakibi Estonya
A Millilerin rakibi Estonya A Millilerin rakibi Estonya
Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör